Игрок «Урала» Евсеев перешёл в «Уфу» на правах аренды

Полузащитник «Урала» Алексей Евсеев перешёл в «Уфу» на правах аренды. Клубы достигли договорённости по арендному соглашению, которое рассчитано до конца сезона-2022/2023.



Башкирский клуб сейчас выступает в Мелбет Первой лиге. Команда занимает 15-е место. Екатеринбургская команда занимает последнее, 16-е место в Российской Премьер-Лиге.

27-летний Евсеев — воспитанник «Зенита». Он выступал за «Урал» с 2017 по 2019 год, а затем вернулся в команду в 2020 году. Всего за «шмелей» полузащитник сыграл в 50 матчах, в которых забил шесть голов и отдал три голевые передачи. В нынешнем сезоне на счету Евсеева три встречи в Российской Премьер-Лиге и одна голевая передача. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 400 тыс.