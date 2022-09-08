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«Арсенал» объявил состав на матч с «Цюрихом»

«Арсенал» объявил состав на матч с «Цюрихом»
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Лондонский «Арсенал» объявил состав на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы с швейцарским «Цюрихом».

Стартовый состав «Арсенала»: Тёрнер, Томиясу, Холдинг, Габриэл, Маркиньос, Локонга, Джака, Тирни, Фабиу Виейра, Габриэл Мартинелли, Нкетиа.

Запасные: Рамсдейл, Хейн, Салиба, Уайт, Зинченко, Смит, Эдегор, Киран, Козье-Дюббери, Сака, Габриэл Жезус.

Матч состоится сегодня в Цюрихе и начнётся в 19:45 мск. Главный арбитр встречи — швед Мохаммед Аль-Хаким. Соперниками «Арсенала» и «Цюриха» по группе являются нидерландский «ПСВ Эйндховен» и норвежский «Будё-Глимт».

После шести туров АПЛ сезона-2022/2023 «Арсенал» с 15 очками занимает первое место. В следующем матче чемпионата Англии «канониры» сыграют с «Эвертоном».

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