Okko эксклюзивно покажет Кубок Нидерландов

8 сентября 2022 года Okko приобрёл эксклюзивные права на трансляцию Кубка Нидерландов – сервис покажет все матчи турнира в сезонах-2022/2023, 2023/2024 и 2024/2025. Обладатели подписок «Оптимум+Спорт» и «Премиум» смогут смотреть Кубок Нидерландов в Okko без дополнительной платы.



Okko начнёт транслировать Кубок Нидерландов сезона-2022/2023 с первого раунда, стартующего 18 октября. Подписчикам Okko Спорт также будут доступны обзорные и аналитические программы о Кубке Нидерландов, хайлайты и развлекательный контент.



Смотреть игры можно будет в высоком разрешении, с функцией переключения дорожки комментариев как в режиме прямой трансляции, так и в записи. Ключевые матчи также будут показаны на телеканале Okko Спорт.