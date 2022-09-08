Тьяго Мотта станет новым главным тренером «Болоньи»

Итальянский клуб «Болонья» достиг соглашения с бывшим футболистом «Интера» и «ПСЖ» Тьяго Моттой о его назначении главным тренером команды, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

Ранее со своего поста был уволен сербский специалист Синиша Михайлович. В первых пяти турах нового сезона Серии А «Болонья» набрала три очка. Михайлович руководил командой с 2019 года.

Мотта завершил карьеру игрока в 2018 году. Его последним клубом был французский «ПСЖ». В сезоне-2018/2019 Мотта руководил командой парижан до 19 лет, с октября по декабрь 2019 года возглавлял итальянский «Дженоа», а в сезоне-2021/2022 — «Специю».

Следующий матч в чемпионате Италии «Болонья» проведёт с флорентийской «Фиорентиной» 11 сентября.

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