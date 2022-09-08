Агент Норманна прокомментировал переход игрока из «Ростова» в «Динамо»

Евгений Новиков, агент норвежского полузащитника Матиаса Норманна, рассказал о переходе своего клиента из «Ростова» в московское «Динамо».



«Многие футболисты написали Норманну слова поддержки. Всё в этой жизни меняется. Про «Ростов» он не сказал ничего обидного. В тот момент он действительно не понимал, что происходит и как будет развиваться жизнь», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



6 сентября полузащитник «Ростова» Матиас Норманн перешёл в «Динамо». Соглашение об аренде футболиста подписано сроком на один год. Напомним, летом 2021 года Норманн на правах аренды перешёл из «Ростова» в «Норвич». До перехода в «Ростов» в 2018-м Норманн выступал за клуб английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион». Ранее Матиас заявлял норвежским СМИ, что не хочет возвращаться в Россию.