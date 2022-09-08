Валерий Кечинов: надеюсь, в «Спартаке» следили за Мевлей, а не просто подписали наобум

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал подписание красно-белыми контракта со словенским защитником Михой Мевлей.

«Я немного удивлён, что «Спартак» подписал Мевлю. О нём давно не было слышно. Даже не знаю, какая у него последняя команда. В «Зените» он мало играл, но я помню его по «Ростову». Тогда при Бердыеве Мевля выглядел очень неплохо, они удачно играли в еврокубках. Но когда это было… Не знаю, поможет ли Мевля «Спартаку».



Если его подписали, то всё-таки за ним следили. Будем надеяться, что он в хорошем состоянии. Можно сказать, что «Спартак» сейчас ищет футболистов с опытом в РПЛ. Хотя есть опытный Джикия, который контактирует со всеми молодыми футболистами, направляет их, чему-то учит. Наверное, посчитали, что опытных игроков мало, и решили подписать ещё одного центрального защитника. Хочется верить, что это качественное усиление, а не просто так подписали, наобум, что агент посоветовал и его купили. Надеюсь, в «Спартаке» за Мевлей следили», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.