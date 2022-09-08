«Уфа» расторгла контракт с Жамалетдиновым
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Футбольный клуб «Уфа» и нападающий Тимур Жамалетдинов расторгли контракт по обоюдному согласию, сообщает пресс-служба команды.
25-летний Жамалетдинов перешёл в «Уфу» из московского ЦСКА летом 2020 года. За «горожан» он провёл 45 матчей, отметился семью мячами и двумя голевыми передачами.
За ЦСКА у форварда 41 игра, пять голов и две результативные передачи. С зимы 2019 по лето 2020 года Жамалетдинов выступал в аренде в польском «Лехе».
Нападающий играл за молодёжные сборные России. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 300 тыс.
Напомним, по итогам сезона-2021/2022 «Уфа» вылетела в Первую лигу. После восьми сыгранных туров команда с восемью очками занимает 15-е место. В следующем матче уфимцы встретятся с клубом «СКА-Хабаровск».
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