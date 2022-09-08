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Уткин: на пост тренера «Факела» не подходит Тухель. Это противоположные сущности

Уткин: на пост тренера «Факела» не подходит Тухель. Это противоположные сущности
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Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал отставку главного тренера «Челси» Томаса Тухеля. На место немецкого специалиста был назначен наставник «Брайтона» Грэм Поттер.

«Не помню такого бурного начала Лиги чемпионов. Я не имею в виду результаты и впечатления от игры. Я говорю про тренерские отставки. Сразу и в «Лейпциге» и в «Челси» были уволены два тренера-немца. Сколько вариантов получается у воронежского «Факела»! Ему, пожалуй, гарантированно не подходит только Тухель, потому что «Факел» и Тухель в русском языке — это совершенно противоположные сущности», — сказал Уткин в эфире клубного YouTube-канала.

Недавно пост тренера «Факела» покинул российский специалист Олег Василенко. Временно исполнять его обязанности будет Дмитрий Пятибратов.

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