Уткин: на пост тренера «Факела» не подходит Тухель. Это противоположные сущности

Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал отставку главного тренера «Челси» Томаса Тухеля. На место немецкого специалиста был назначен наставник «Брайтона» Грэм Поттер.

«Не помню такого бурного начала Лиги чемпионов. Я не имею в виду результаты и впечатления от игры. Я говорю про тренерские отставки. Сразу и в «Лейпциге» и в «Челси» были уволены два тренера-немца. Сколько вариантов получается у воронежского «Факела»! Ему, пожалуй, гарантированно не подходит только Тухель, потому что «Факел» и Тухель в русском языке — это совершенно противоположные сущности», — сказал Уткин в эфире клубного YouTube-канала.

Недавно пост тренера «Факела» покинул российский специалист Олег Василенко. Временно исполнять его обязанности будет Дмитрий Пятибратов.