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Агент Норманна объяснил, почему футболист решил перейти в «Динамо»

Агент Норманна объяснил, почему футболист решил перейти в «Динамо»
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Евгений Новиков, агент норвежского полузащитника Матиаса Норманна, рассказал о переходе своего клиента из «Ростова» в московское «Динамо».

«У Матиаса было много предложений. Но «Динамо» его убедило. Он выбрал спортивный проект, тренера, комфорт», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

6 сентября полузащитник «Ростова» Матиас Норманн перешёл в «Динамо». Соглашение об аренде футболиста подписано сроком на один год. Напомним, летом 2021 года Норманн на правах аренды перешёл из «Ростова» в «Норвич». До перехода в «Ростов» в 2018-м Норманн выступал за клуб английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион». Ранее Матиас заявлял норвежским СМИ, что не хочет возвращаться в Россию.

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