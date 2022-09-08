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Стало известно условие, при котором будет продлён контракт Мевли со «Спартаком»

Стало известно условие, при котором будет продлён контракт Мевли со «Спартаком»
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Контракт словенского защитника Михи Мевли с московским «Спартаком» подписан по схеме «1+1», при этом опция продления будет обязательно активирована только при условии проведения игроком как минимум 90% матчей, сообщает «РБ Спорт».

Ранее Мевля выступал в Российской Премьер-Лиге в составе «Ростова», «Зенита» и «Сочи». Он пришёл в «Ростов» перед закрытием летнего трансферного окна в 2016 году из бухарестского «Динамо» и отыграл 39 матчей, в том числе шесть – в исторической для клуба Лиге чемпионов (группа с «Баварией», ПСВ и «Атлетико»); затем выступал в плей-офф Лиги Европы в матчах со «Спартой» и «Манчестер Юнайтед».

Всего за «Ростов» Мевля провёл 47 матчей (три гола). В составе «Зенита» у него 43 игры (один забитый мяч), за «Сочи» – 51 матч (четыре гола). С июля 2021 года Миха является футболистом «Аланьяспора». В нынешнем сезоне центральный защитник во всех пяти турах чемпионата Турции оставался на скамейке запасных.

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