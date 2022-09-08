Бувач: главные качества Нгамалё — смесь скорости и выносливости

Заместитель генерального директора по спорту «Динамо» Желько Бувач высказался о подписании клубом полузащитника «Янг Бойз» Муми Нгамалё.

«Это очень гибкий атакующий игрок, чьи главные сильные качества — смесь скорости, выносливости и, конечно, солидной техники работы с мячом. Это отличное усиление для нас», — цитирует Бувача пресс-служба клуба.

В текущем сезоне камерунец провёл пять игр в квалификации Лиги конференций и помог швейцарскому клубу пройти в групповой этап турнира. В чемпионате Швейцарии в семи матчах хавбек забил один гол. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в € 4,7 млн. В прошлом розыгрыше Лиги Европы он забил гол в ворота «Манчестер Юнайтед».



У себя на родине Муми выступал за «Массанго», столичный клуб «Каннон Яунде» и «Котон Спорт».