«Будё-Глимт» Хайкина сыграл вничью с «ПСВ Эйндховен» в Лиге Европы

Сегодня, 8 сентября, в матче 1-го тура Лиги Европы сезона-2022/2023 нидерландский ПСВ принимал норвежский «Будё-Глимт». Встреча проходила на стадионе «Филипс» в Эйндховене и завершилась ничьей — 1:1. Российский вратарь «Будё-Глимт» Никита Хайкин провёл этот матч на поле.
В концовке первого тайма норвежский клуб открыл счёт. С углового гол забил датский полузащитник Альберт Грёнбек. На 63-й минуте ответный мяч забил нападающий ПСВ Коди Гакпо — 1:1.
Главный тренер нидерландского клуба — Руд ван Нистелрой, норвежского — Хьетиль Кнутсен.
Соперниками ПСВ и «Будё-Глимт» по группе являются лондонский «Арсенал» и швейцарский «Цюрих». В их матче победу со счётом 2:1 одержали «канониры». Действующим победителем турнира является франкфуртский «Айнтрахт».
- 9 сентября 2022
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