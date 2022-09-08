Уткин прокомментировал отставку Василенко

Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал отставку главного тренера «Факела» Олега Василенко. Временно исполнять его обязанности будет Дмитрий Пятибратов.

«Факел» уволил своего главного тренера Олега Василенко, который, собственно говоря, поднял команду сперва до уровня соискателя в Российской Премьер-Лиге, а потом и до того, что вывел клуб в высший дивизион. Кстати, Василенко высказывался, что, выходя в Премьер-Лигу, нет необходимости менять состав.

Олег Василенко относится к тому типу тренеров, которого рано или поздно точно уволят. Какой смысл сейчас был в его увольнении? Этим можно показать только одно. Руководители хотят дать понять, что они — хозяева положения», — сказал Уткин в эфире клубного YouTube-канала.