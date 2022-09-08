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Гол Шомуродова не спас «Рому» от поражения от «Лудогорца» в Лиге Европы

Гол Шомуродова не спас «Рому» от поражения от «Лудогорца» в Лиге Европы
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Сегодня, 8 сентября, состоялся матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором сыграли болгарский «Лудогорец» и итальянская «Рома». Встреча прошла на поле стадиона «Хювефарма Арена» в Разграде. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусоном из Англии. Она завершилась победой «Лудогорца» со счётом 2:1.

На 72-й минуте счёт открыл полузащитник «Лудогорца» Каули. На 86-й минуте нападающий «Ромы» Эльдор Шомуродов воспользовался передачей полузащитника Лоренцо Пеллегрини и восстановил равновесие. Но на 88-й минуте бразильский полузащитник Нонато установил окончательный счёт и принёс хозяевам победу.

«Лудогорец» набрал три очка и занимает второе место в турнирной таблице группы «С». «Рома» (0) – на третьей позиции.

Лига Европы. Группа C. 1-й тур
08 сентября 2022, четверг. 19:45 МСК
Лудогорец
Разград, Болгария
Окончен
2 : 1
Рома
Рим, Италия
1:0 Каули – 72'   1:1 Шомуродов – 86'   2:1 Нонато – 88'
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