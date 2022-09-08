Гол Шомуродова не спас «Рому» от поражения от «Лудогорца» в Лиге Европы
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Сегодня, 8 сентября, состоялся матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором сыграли болгарский «Лудогорец» и итальянская «Рома». Встреча прошла на поле стадиона «Хювефарма Арена» в Разграде. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусоном из Англии. Она завершилась победой «Лудогорца» со счётом 2:1.
На 72-й минуте счёт открыл полузащитник «Лудогорца» Каули. На 86-й минуте нападающий «Ромы» Эльдор Шомуродов воспользовался передачей полузащитника Лоренцо Пеллегрини и восстановил равновесие. Но на 88-й минуте бразильский полузащитник Нонато установил окончательный счёт и принёс хозяевам победу.
«Лудогорец» набрал три очка и занимает второе место в турнирной таблице группы «С». «Рома» (0) – на третьей позиции.
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