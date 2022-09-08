«Локомотив» подписал контракт с бразильцем Педро Габриэлом
Поделиться
Полузащитник «Ред Булл Брагантино» Педро Габриэл подписал контракт с «Локомотивом». Об этом сообщает пресс-служба красно-зелёных. Железнодорожники и 22-летний хавбек подписали соглашение сроком на четыре года. Бразилец будет выступать под номером 29.
Бразильский игрок до этого выступал за «Америку» на правах аренды. В нынешнем сезоне Педриньо провёл 19 матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 1,8 млн.
Напомним, «Локомотив» набрал девять очков в восьми матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Железнодорожники занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата. Лидером соревнований является действующий чемпион России «Зенит» (20).
Комментарии
- 9 сентября 2022
-
09:53
-
09:52
-
09:50
-
09:44
-
09:35
-
09:20
-
09:10
-
09:05
-
08:58
-
08:50
-
08:47
-
08:32
-
08:30
-
08:30
-
08:20
-
07:58
-
07:44
-
07:31
-
07:29
-
07:17
-
07:01
-
06:46
-
06:00
-
05:43
-
05:36
-
04:56
-
04:44
-
03:54
-
03:38
-
03:21
-
03:07
-
02:44
-
02:43
-
02:26
-
02:17
Партнерский контент