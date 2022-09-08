«Локомотив» подписал контракт с бразильцем Педро Габриэлом

Полузащитник «Ред Булл Брагантино» Педро Габриэл подписал контракт с «Локомотивом». Об этом сообщает пресс-служба красно-зелёных. Железнодорожники и 22-летний хавбек подписали соглашение сроком на четыре года. Бразилец будет выступать под номером 29.

Бразильский игрок до этого выступал за «Америку» на правах аренды. В нынешнем сезоне Педриньо провёл 19 матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 1,8 млн.

Напомним, «Локомотив» набрал девять очков в восьми матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Железнодорожники занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата. Лидером соревнований является действующий чемпион России «Зенит» (20).