Агент: в матчах «Спартака» с «Зенитом» у Мевли будет дополнительная мотивация

Евгений Новиков, агент словенского защитника Михи Мевли, рассказал, что футболист будет иметь дополнительную мотивацию на матчи с «Зенитом» после перехода в «Спартак».



«Тот факт, что Миха раньше играл за «Зенит», только подстегнёт его и придаст дополнительной мотивации за «Спартак» в матче с питерцами», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Ранее Мевля выступал в Российской Премьер-Лиге в составе «Ростова», «Зенита» и «Сочи». Он пришёл в «Ростов» перед закрытием летнего трансферного окна в 2016 году из бухарестского «Динамо» и отыграл 39 матчей, в том числе шесть – в исторической для клуба Лиге чемпионов (группа с «Баварией», ПСВ и «Атлетико»); затем выступал в плей-офф Лиги Европы в матчах со «Спартой» и «Манчестер Юнайтед».

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