Артета: 28 лет без трофеев «Арсенала» в Европе — долгий срок. Хотим прервать эту серию

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал, что очень хочет выиграть с командой трофей в Европе. Он отреагировал на вопрос о том, что клуб не выигрывает ничего на европейской арене на протяжении 28 лет.



«Это долгий срок. Мы бы хотели стать теми, кто прервёт эту серию неудач. Но для начала нужно от чего-то отталкиваться. Нужно заслужить право на победу», – цитирует Артету The Guardian.



Сегодня, 8 сентября, в 1-м туре группового этапа Лиги Европы встретились швейцарский «Цюрих» и английский «Арсенал». Игра прошла на поле стадиона «Кибунпарк (AFG-Арена)» в Санкт-Галлене. Встречу обслуживал главный судья Мохаммед Аль-Хаким. Матч завершился победой лондонского клуба со счётом 2:1.

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