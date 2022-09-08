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Новичок «Динамо» Нгамалё рассказал, на какой позиции Йоканович хочет его использовать

Новичок «Динамо» Нгамалё рассказал, на какой позиции Йоканович хочет его использовать
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Полузащитник «Динамо» Муми Нгамалё прокомментировал подписание контракта с московским клубом.

«Я очень рад стать частью этого клуба. Мне нужен был новый вызов в карьере, и переход в «Динамо» является для меня отличной возможностью.

Мы уже познакомились и успели поговорить с главным тренером Славишей Йокановичем. Он хочет использовать меня на позиции вингера. В принципе, для меня неважно, на каком фланге играть, главное – приносить пользу команде.

Это не первый мой прилёт в Россию. Я уже был здесь в 2017 году на Кубке конфедераций. Это был потрясающий опыт. Так что очень рад вернуться сюда.

Прежде всего я хочу принести как можно больше пользы команде и выиграть с ней много трофеев. Это самые важные цели. Также хочу побыстрее найти общий язык со всеми в клубе», — цитирует игрока пресс-служба бело-голубых.

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