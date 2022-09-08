«Пари Нижний Новгород» арендовал полузащитника «Зенита»
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19-летний полузащитник Ярослав Михайлов, права на которого принадлежат санкт-петербургскому «Зениту», проведёт сезон-2022/2023 в аренде в клубе «Пари Нижний Новгород», сообщает пресс-служба нижегородцев.
Михайлов является воспитанником академии сине-бело-голубых. В официальных матчах за основную команду «Зенита» он участия не принимал. Сезон-2021/2022 Ярослав провёл в аренде в немецком «Шальке-04» (Гельзенкирхен). Там он сыграл 10 матчей, забил один мяч и отдал одну голевую передачу, вместе с командой став победителем второй Бундеслиги.
После восьми туров Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Пари Нижний Новгород» с девятью очками занимает 11-е место. В следующем матче нижегородцы сыграют с грозненским «Ахматом».
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