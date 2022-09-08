«Динамо» Киев проиграло «Фенербахче». Победный гол на 90+2-й минуте забил Батшуайи

Сегодня, 8 сентября, состоялся матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы между стамбульским «Фенербахче» и киевским «Динамо». Команды играли на стадионе «Улкер — Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле (Турция). Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу хозяев поля. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию игры.

Счёт на 35-й минуте открыл Густаво Энрике после паса Диего Росси. Во втором тайме Виктор Цыганков после передачи Виталия Буяльского восстановил равенство на табло. На 90+2-й минуте победный гол в ворота киевлян отправил нападающий Миши Батшуайи.

В квартете B, в котором соревнуются украинский и турецкий клубы, представлены также команды из Франции и с Кипра. Это «Ренн» и «АЕК Ларнака» соответственно.



Сегодня также состоялась встреча между «Ренном» и «Ларнакой», она завершилась со счётом 2:1 в пользу французов. Действующим победителем Лиги Европы является франкфуртский «Айнтрахт», до этого в еврокубке победу одержал «Вильярреал» под руководством испанского тренера Унаи Эмери.