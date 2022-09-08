«Монако» одержал победу над «Црвеной Звездой» благодаря заработанному Головиным пенальти

Сегодня, 8 сентября, в матче 1-го тура Лиги Европы сезона-2022/2023 сербская «Црвена Звезда» принимала «Монако». Встреча проходила на стадионе «Райко Митич» в Белграде и завершилась победой гостей — 1:0. Встречу обслуживал немецкий арбитр Харм Осмерс.



На 74-й минуте единственный гол с пенальти забил вышедший на замену нападающий монегасков Брил Эмболо. Одиннадцатиметровый был поставлен за фол на российском полузащитнике Александре Головине.

Головин появился на поле в стартовом составе. На его счету один удар по воротам, 34 касания мяча, а точность его передач составила 68,4%. На 69-й минуте Головин получил жёлтую карточку, а на 82-й минуте он был заменён.



Соперниками «Црвены Звезды» и «Монако» по группе являются венгерский «Ференцварош» и турецкий «Трабзонспор». Их матч закончился победой команды из Венгрии — 3:2. «Црвена Звезда», «Ференцварош» и «Трабзонспор» являются действующими чемпионами своих стран.