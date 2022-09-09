«Галатасарай» объявил об аренде Икарди
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Аргентинский нападающий Мауро Икарди арендован турецким «Галатасараем» у «ПСЖ» на сезон-2022/2023, сообщает пресс-служба стамбульского клуба.
В договор включена опция выкупа игрока по истечении срока аренды. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в € 22 млн.
За парижан Икарди провёл в общей сложности 92 матча, забил 38 мячей и отдал 10 голевых передач. До перехода во французский клуб нападающий провёл шесть сезонов в миланском «Интере» — за «нерадзурри» у него 219 игр, 124 гола и 29 результативных передач.
«Галатасарай» в нынешнем сезоне набрал 10 очков в пяти встречах и занимает седьмое место в турецкой Суперлиге. В следующем матче стамбульцы сыграют с клубом «Касымпаша». Действующий чемпион Турции — «Трабзонспор».
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