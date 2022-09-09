В России закрылось летнее трансферное окно
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Летнее трансферное окно официально закрылось в России, сообщает официальный сайт Российской Премьер-Лиги.
«Для команд РПЛ закрылся первый регистрационный период сезона-2022/2023. Процедура дозаявок стартовала 20 июня. Информация о дозаявках и отзаявках доступна в соответствующих разделах официального сайта. Второй регистрационный период пройдёт с 25 января по 22 февраля», — говорится в заявлении.
Таким образом, новых игроков на сезон-2022/2023 клубы Российской Премьер-Лиги смогут заявить только 25 января 2023 года. В нынешнем розыгрыше РПЛ прошло восемь туров. «Зенит» набрал 20 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Вторую позицию занимает московский ЦСКА (17), третью – «Краснодар» (17).
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