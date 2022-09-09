Фанат поцеловал журналистку. Его задержали за домогательство

Болельщик «Фламенго» поцеловал журналистку ESPN Джессику Диас в щёку во время эфира. Это расценили как домогательство, сообщает Notícias da TV. Инцидент произошёл во время матча Кубка Либертадорес между «Фламенго» и клубом «Велес Сарсфилд» (2:1).
Болельщика, который пришёл на стадион вместе с сыном, в итоге задержали. Оператор ESPN и его помощник удерживали фаната, дожидаясь приезда полиции. Фанат дал показания и признался в содеянном. Поступок болельщика были расценён как домогательство.
Телеканал ESPN выпустил заявление, в котором выразил поддержку журналистке. «Фламенго» также выступил с заявлением: «Клуб осуждает действия, которые были совершены болельщиком нашей команды по отношению к журналистке ESPN Джессике Диас во время репортажа. К сожалению, такие отвратительные действия, которые не характеризуют всех болельщиков «Фламенго», до сих пор случаются».
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