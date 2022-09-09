«МЮ» отменил интервью тен Хага после матча Лиги Европы из-за смерти Елизаветы II
Поделиться
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не общался с журналистами после матча первого тура группового этапа Лиги Европы с «Реалом Сосьедад» (0:1), сообщает Manchester Evening News.
Как сообщает источник, «Манчестер Юнайтед» отменил общение главного тренера с журналистами из-за смерти королевы Великобритании Елизаветы II.
Елизаветы II не стало вчера, 8 сентября. Изначально появились сообщения о том, что её здоровье существенно ухудшилось. Несколько часов спустя стало известно, что королева умерла.
Во втором туре группового этапа Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Шерифом». Матч состоится 15 сентября в Тирасполе на стадионе «Шериф», начало – в 19:45 мск.
«Реал Сосьедад», в свою очередь, в этот же день сыграет с «Омонией».
Комментарии
- 9 сентября 2022
-
10:04
-
09:53
-
09:52
-
09:50
-
09:44
-
09:35
-
09:20
-
09:10
-
09:05
-
08:58
-
08:50
-
08:47
-
08:32
-
08:30
-
08:30
-
08:20
-
07:58
-
07:44
-
07:31
-
07:29
-
07:17
-
07:01
-
06:46
-
06:00
-
05:43
-
05:36
-
04:56
-
04:44
-
03:54
-
03:38
-
03:21
-
03:07
-
02:44
-
02:43
-
02:26
Партнерский контент