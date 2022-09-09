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«МЮ» отменил интервью тен Хага после матча Лиги Европы из-за смерти Елизаветы II

«МЮ» отменил интервью тен Хага после матча Лиги Европы из-за смерти Елизаветы II
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не общался с журналистами после матча первого тура группового этапа Лиги Европы с «Реалом Сосьедад» (0:1), сообщает Manchester Evening News.

Как сообщает источник, «Манчестер Юнайтед» отменил общение главного тренера с журналистами из-за смерти королевы Великобритании Елизаветы II.

Елизаветы II не стало вчера, 8 сентября. Изначально появились сообщения о том, что её здоровье существенно ухудшилось. Несколько часов спустя стало известно, что королева умерла.

Во втором туре группового этапа Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Шерифом». Матч состоится 15 сентября в Тирасполе на стадионе «Шериф», начало – в 19:45 мск.

«Реал Сосьедад», в свою очередь, в этот же день сыграет с «Омонией».

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