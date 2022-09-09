«Барселона» намерена судиться с «Атлетико» из-за Антуана Гризманна

«Барселона» намерена судиться с «Атлетико» из-за ситуации с нападающим Антуаном Гризманном, сообщает El Larguero в своём «твиттере».

По данным источника, каталонский клуб собирается потребовать у «Атлетико» € 40 млн. Отмечается, что «Барселона» считает Гризманна полноценным футболистом «Атлетико».

В нынешнем сезоне Гризманн обычно выходит после 60-й минуты.

Согласно условиям контракта, «Атлетико» будет обязан выкупить Гризманна у «Барселоны», если футболист проведёт на поле не менее 45 минут в 50% матчей за два сезона в мадридском клубе. Учитывая это обязательство, некоторые журналисты считают, что француза специально выпускают после 60-й минуты.

В нынешнем сезоне Гризманн принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив три гола.