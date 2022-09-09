Мбаппе ответил на вопрос о конфликтах с Неймаром в «ПСЖ»

Французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал о своих отношениях с бразильским форвардом Неймаром.

«Говоря о Неймаре — мы играем вместе шестой год. Я думаю, что у нас всегда были такие отношения, основанные на уважении. У нас всегда были моменты, когда отношения между нами становились немного холоднее, и моменты, когда они становились теплее. Бывают времена, когда мы лучшие друзья, а иногда мы не болтаем так много, такова природа наших отношений.

Но между нами есть большое уважение. Я очень уважаю его как игрока, и то значение, которое он имеет для нашей команды. Жизнь не может быть линейна, когда в команде есть два игрока с таким сильным характером. Конечно, иногда что-то случается, но мы всегда помним об интересах «ПСЖ», — приводит слова Мбаппе Mirror со ссылкой на New York Times.

После шести туров «ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 16 очков.