Мбаппе ответил на вопрос о конфликтах с Неймаром в «ПСЖ»

Французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал о своих отношениях с бразильским форвардом Неймаром.
«Говоря о Неймаре — мы играем вместе шестой год. Я думаю, что у нас всегда были такие отношения, основанные на уважении. У нас всегда были моменты, когда отношения между нами становились немного холоднее, и моменты, когда они становились теплее. Бывают времена, когда мы лучшие друзья, а иногда мы не болтаем так много, такова природа наших отношений.
Но между нами есть большое уважение. Я очень уважаю его как игрока, и то значение, которое он имеет для нашей команды. Жизнь не может быть линейна, когда в команде есть два игрока с таким сильным характером. Конечно, иногда что-то случается, но мы всегда помним об интересах «ПСЖ», — приводит слова Мбаппе Mirror со ссылкой на New York Times.
После шести туров «ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 16 очков.
- 9 сентября 2022
-
10:04
-
09:53
-
09:52
-
09:50
-
09:44
-
09:35
-
09:20
-
09:10
-
09:05
-
08:58
-
08:50
-
08:47
-
08:32
-
08:30
-
08:30
-
08:20
-
07:58
-
07:44
-
07:31
-
07:29
-
07:17
-
07:01
-
06:46
-
06:00
-
05:43
-
05:36
-
04:56
-
04:44
-
03:54
-
03:38
-
03:21
-
03:07
-
02:44
-
02:43
-
02:26