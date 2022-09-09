Сарри высказался о двух голах, пропущенных «Лацио» от «Фейеноорда»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри прокомментировал итог матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Фейеноордом». Римляне вели со счётом 4:0, но дважды пропустили во втором тайме.



«В Европе все матчи сложные. Менталитет зарубежных команд отличается от нашего. Мы остановились при счёте 4:0, а соперник – нет. На уровне менталитета нам есть куда расти. Сегодня мы были неординарны в подходе, но потом расслабились, а в Лиге Европы этого делать нельзя.



Семьдесят минут матча мы провели на высоком уровне. Однако в еврокубках мы не можем валять дурака ещё двадцать минут, как сегодня. По факту мы пропустили два гола, которые позже могут сказаться в отрицательном плане, если говорить о разнице мячей», – приводит слова Сарри официальный сайт УЕФА.

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