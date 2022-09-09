Жамалетдинов после расторжения контракта с «Уфой» перешёл в «СКА-Хабаровск»

«СКА-Хабаровск» в официальном телеграм-канале сообщил о подписании контракта с нападающим Тимуром Жамалетдиновым. Срок соглашения – до конца сезона.
«Воспитанник футбольных школ «Локомотива» и ЦСКА дебютировал в составе московских армейцев в 2017 году. Суммарно Жамалетдинов провёл за столичный клуб 41 матч и забил 5 голов, в том числе победный в лигочемпионской игре с «Бенфикой». В составе ЦСКА Тимур выиграл Суперкубок России и молодёжное первенство.
Сезоны 2018/2019 и 2019/2020 провёл в польском «Лехе» на правах аренды (19 матчей, 2 гола). В августе 2020 года нападающий подписал контракт с «Уфой». С того момента он принял участие в 45 матчах, отметившись семью голами и двумя результативными передачами. Также в активе Жамалетдинова выступления за юношескую и молодёжную сборные России.
Добро пожаловать в Хабаровск, Тимур!» – гласит публикация хабаровского клуба.
Добавим, вечером 8 сентября стало известно о том, что ФК «Уфа» и Тимур Жамалетдинов расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Футболист был игроком «Уфы» с августа 2020 года, провёл 45 матчей и забил семь мячей.
- 9 сентября 2022
-
10:04
-
09:53
-
09:52
-
09:50
-
09:44
-
09:35
-
09:20
-
09:10
-
09:05
-
08:58
-
08:50
-
08:47
-
08:32
-
08:30
-
08:30
-
08:20
-
07:58
-
07:44
-
07:31
-
07:29
-
07:17
-
07:01
-
06:46
-
06:00
-
05:43
-
05:36
-
04:56
-
04:44
-
03:54
-
03:38
-
03:21
-
03:07
-
02:44
-
02:43
-
02:26