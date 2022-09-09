Жамалетдинов после расторжения контракта с «Уфой» перешёл в «СКА-Хабаровск»

«СКА-Хабаровск» в официальном телеграм-канале сообщил о подписании контракта с нападающим Тимуром Жамалетдиновым. Срок соглашения – до конца сезона.



«Воспитанник футбольных школ «Локомотива» и ЦСКА дебютировал в составе московских армейцев в 2017 году. Суммарно Жамалетдинов провёл за столичный клуб 41 матч и забил 5 голов, в том числе победный в лигочемпионской игре с «Бенфикой». В составе ЦСКА Тимур выиграл Суперкубок России и молодёжное первенство.



Сезоны 2018/2019 и 2019/2020 провёл в польском «Лехе» на правах аренды (19 матчей, 2 гола). В августе 2020 года нападающий подписал контракт с «Уфой». С того момента он принял участие в 45 матчах, отметившись семью голами и двумя результативными передачами. Также в активе Жамалетдинова выступления за юношескую и молодёжную сборные России.



Добро пожаловать в Хабаровск, Тимур!» – гласит публикация хабаровского клуба.



Добавим, вечером 8 сентября стало известно о том, что ФК «Уфа» и Тимур Жамалетдинов расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Футболист был игроком «Уфы» с августа 2020 года, провёл 45 матчей и забил семь мячей.

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