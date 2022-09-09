Веденеев: с точки зрения состава у «Зенита» всё хорошо, больше ничего не нужно

Бывший российский защитник «Зенита» Сергей Веденеев высказал своё мнение о составе сине-бело-голубых.
«Для чемпионата России с точки зрения состава у «Зенита» всё хорошо, больше ничего не нужно. Потому что играть раз в неделю, кубковые матчи – возможность проверить в деле запасных. И сейчас совершенно не нужно иметь двух сильных игроков на одну позицию, даже если кто-то травмируется. К тому же при таком графике вряд ли произойдет что-то серьёзное. Да и всегда найдётся кем заменить. Не стоит забывать и о том, что покупки игроков – это и затраты, и принцип Fair Play, который надо соблюдать.
Двух бразильцев – Мантуана и Ивана – мы, по сути, ещё и не видели в деле. Они молодые, мало играли, сложно сказать, насколько они стабильны. К тому же были уже подобные случаи – тот же Алберто только пришёл и быстро смылся. И так никто и не разобрался, что это за футболист. Плюс относительно соперников, у которых почти не было громких приобретений, и Родригао, и Кассьерра – очень хорошее усиление. Супертрансферов вроде Ракицкого или Барриоса сейчас, конечно, нет – но их, кажется, и быть не могло», – приводит слова Веденеева «РБ Спорт».
- 9 сентября 2022
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