Ломаев: футболисты понимают, что играют в «Крыльях» благодаря Ларину

Российский голкипер самарских «Крыльев Советов» Иван Ломаев высказался о деле бывшего президента академии «Чертаново» Николая Ларина.



«Когда в суд пришла большая группа игроков «Крыльев», в качестве свидетеля выступал Александр Солдатенков. Всё, что от ребят требовалось, я думаю, мы выполнили – поддерживали Николая Юрьевича всеми способами. Он построил одну из лучших академий страны. Считаю требования обвинения в корне неправильными. Надеюсь, всё будет хорошо.



Николай Юрьевич всегда старался прилетать на все наши матчи. Все футболисты понимают, что они сейчас играют в «Крыльях» благодаря тому, что Николай Ларин дал им дорогу в большой футбол. Мы всегда играем не только за команду, болельщиков, тренерский штаб, но и за человека, который очень помог нам реализоваться в футболе», – приводит слова Ломаева Metaratings.



Напомним, Николая Ларина обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, Ларин специально завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование. Сам функционер неоднократно заявлял, что обвинения в его адрес несправедливы. Ранее состоялось заседание суда по делу Ларина, на котором функционера поддержал ряд известных футболистов и воспитанников академии «Чертаново».