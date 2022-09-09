Тренер «Звезды» Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от игры с «Амкалом»

Главный тренер «Звезды» Дмитрий Комбаров высказался в преддверии кубкового матча с медийным клубом «Амкал».



«В «Амкале» играют профессиональные футболисты. Кто-то выступал раньше, кто-то совсем недавно. Их заявили в Кубок, значит, они профессионалы и могут играть на таком уровне. То, что это медиафутбол – ни о чём не говорит. Мы понимаем, во что играем, знаем, как готовиться. Перед игрой будем смотреть их сильные и слабые стороны, но не сейчас. Хотя у нас есть особенный акцент на Кубке — хотим пройти как можно дальше», – сказал Комбаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.



Напомним, «Амкал» вышел в 1/64 финала Кубка России, обыграв «Зоркий» из Красногорска и «Тверь». 2DROTS вылетел из турнира на стадии 1/128 финала, уступив «Текстильщику» в серии пенальти. Перед этим на стадии 1/256 2DROTS разгромили «Чертаново» (3:0).