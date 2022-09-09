Агент новичка «Нижнего Новгорода» Янсане рассказал, что игроку было страшно ехать в Россию

Оробийи Роудс, представитель 25-летнего гвинейского нападающего Момо Янсане, пополнившего «Пари Нижний Новгород» в последний день трансферного окна, рассказал подробности о переходе своего клиента.

«Момо хотели много клубов. Очень много предложений из Турции. Он выбрал «Нижний», потому что уже выступал за команду. У него остались хорошие воспоминания о клубе, и Янсане хотел играть именно здесь. Условия? Аренда с правом выкупа. Сумму сказать не могу.

Почему трансфер затянулся? Автомобильные штрафы. Это было большой проблемой для нас. Момо из-за них блокировали въезд в Россию. Что за нарушения? Точно не могу сказать — что-то мелкое. Но этот парень никогда не пьёт алкоголь.

Были ли опасения насчёт России? Да, Момо всё-таки человек, которому тоже может быть страшно. Поэтому он и был открыт к другим предложениям. Но Момо поговорил с теми, кто был в России, и они его успокоили», — цитирует Роудса Sport24.

Напомним, Янсане уже выступал за «Нижний Новгород» в период с января по июль 2021 года. Он успел провести за команду 16 матчей, в которых отметился шестью забитыми мячами и двумя результативными передачами.