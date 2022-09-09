«Они изменили подход людей к игре». Мбаппе высказался о соперничестве Месси и Роналду

23-летний французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался о противостоянии своего одноклубника Лионеля Месси с португальцем Криштиану Роналду, выступающим за английский «Манчестер Юнайтед».
«Они изменили подход людей к игре. Я думаю, именно поэтому их соперничество так волнует многих людей. Они по-другому смотрят на футбол, по-другому смотрят на жизнь. Более десяти лет подряд они сражаются между собой, для меня это было всё моё детство. Готов ли я быть в центре внимания в течение десятилетия? Не думаю, что у меня есть выбор. Педаль тормоза больше не работает», — приводит слова Мбаппе MessengerPowerPlus со ссылкой на The Wall Street Journal.
Напомним, в нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в шести встречах за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами. Его трансферная стоимость оценивается в € 160 млн, а контракт с парижанами рассчитан до 30 июня 2025 года.
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