Ломаев: чувствую, что появилось больше уверенности в индивидуальных действиях

Российский голкипер самарских «Крыльев Советов» Иван Ломаев заявил, что стал увереннее.



«Наверное, неправильно говорить, что я долго ждал вызова – просто делал свою работу, старался проявить себя с наилучшей стороны. Ну и сейчас это только расширенный список, а не окончательный состав на сборы.



Соглашусь, что это шаг вперёд. В чём удалось прибавить – лучше адресовать вопрос тренерам. Все говорят, что второй сезон даётся сложнее первого. Но сам чувствую, что появилось больше уверенности в командных и индивидуальных действиях», – приводит слова Ломаева Metaratings.



7 сентября стал известен расширенный состав сборной России на предстоящие товарищеские матчи с Киргизией и Ираном. В данный список попал и голкипер самарской команды.