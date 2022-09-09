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Ломаев: чувствую, что появилось больше уверенности в индивидуальных действиях

Ломаев: чувствую, что появилось больше уверенности в индивидуальных действиях
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Российский голкипер самарских «Крыльев Советов» Иван Ломаев заявил, что стал увереннее.

«Наверное, неправильно говорить, что я долго ждал вызова – просто делал свою работу, старался проявить себя с наилучшей стороны. Ну и сейчас это только расширенный список, а не окончательный состав на сборы.

Соглашусь, что это шаг вперёд. В чём удалось прибавить – лучше адресовать вопрос тренерам. Все говорят, что второй сезон даётся сложнее первого. Но сам чувствую, что появилось больше уверенности в командных и индивидуальных действиях», – приводит слова Ломаева Metaratings.

7 сентября стал известен расширенный состав сборной России на предстоящие товарищеские матчи с Киргизией и Ираном. В данный список попал и голкипер самарской команды.

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