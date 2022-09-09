Ломаев: чувствую, что появилось больше уверенности в индивидуальных действиях
Поделиться
Российский голкипер самарских «Крыльев Советов» Иван Ломаев заявил, что стал увереннее.
«Наверное, неправильно говорить, что я долго ждал вызова – просто делал свою работу, старался проявить себя с наилучшей стороны. Ну и сейчас это только расширенный список, а не окончательный состав на сборы.
Соглашусь, что это шаг вперёд. В чём удалось прибавить – лучше адресовать вопрос тренерам. Все говорят, что второй сезон даётся сложнее первого. Но сам чувствую, что появилось больше уверенности в командных и индивидуальных действиях», – приводит слова Ломаева Metaratings.
7 сентября стал известен расширенный состав сборной России на предстоящие товарищеские матчи с Киргизией и Ираном. В данный список попал и голкипер самарской команды.
Комментарии
- 9 сентября 2022
-
10:04
-
09:53
-
09:52
-
09:50
-
09:44
-
09:35
-
09:20
-
09:10
-
09:05
-
08:58
-
08:50
-
08:47
-
08:32
-
08:30
-
08:30
-
08:20
-
07:58
-
07:44
-
07:31
-
07:29
-
07:17
-
07:01
-
06:46
-
06:00
-
05:43
-
05:36
-
04:56
-
04:44
-
03:54
-
03:38
-
03:21
-
03:07
-
02:44
-
02:43
-
02:26
Партнерский контент