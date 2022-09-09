Иван Ломаев рассказал о задаче на сезон в «Крыльях Советов»

Российский голкипер самарских «Крыльев Советов» Иван Ломаев назвал задачи клуба на этот сезон.



«Перед игроками стоит задача выступить минимум не хуже, чем в прошлом сезоне. Это нам по силам. У нас сильная команда, каждый знает, что делать на поле, у нас хороший тренерский штаб. На старте недобрали очков, много пропускаем со стандартов – где-то из-за индивидуальных ошибок, где-то соперник хорошо играет. Надо исправлять эту ситуацию», – приводит слова Ломаева Metaratings.



4 сентября в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Крылья Советов» принимали московский ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым.

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