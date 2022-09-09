The Telegraph: Грэм Поттер заработает в «Челси» почти € 70 млн

47-летний британский специалист Грэм Поттер, возглавивший лондонский «Челси», получил серьёзный контракт в новом клубе, сообщает The Telegraph.
Как отмечает источник, в общей сложности в течение всего своего пятилетнего контракта с «аристократами» Поттер заработает € 69 млн. Его годовая зарплата составит около € 13,8 млн. При этом, чтобы заполучить специалиста, «Челси» выплатил солидную компенсацию прошлому работодателю Поттера, – «Брайтон энд Хоув Альбион». Её размер составил € 17,2 млн. Сообщается, что Грэм будет принимать участие в поиске подходящего спортивного директора с мировой репутацией, которого планируется назначить до старта ЧМ-2022.
Напомним, Поттер возглавлял «Брайтон» с мая 2019 года. За время своей работы клуб под его руководством занимал 16-е, 15-е и девятое места в чемпионате Англии, а в Кубках Англии и лиги не доходил дальше 1/8 финала.
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