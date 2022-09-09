Ломаев: любой нормальный футболист играет и тренируется, чтобы выступать за свою страну
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Российский голкипер самарских «Крыльев Советов» Иван Ломаев высказался о вызове в сборную России.
«Любой нормальный футболист хочет попасть в сборную, несмотря на ситуацию, которая сейчас сложилась. Каждый играет и тренируется, чтобы выступать за свою страну. Конечно, важно, чтобы сборная собиралась, сыгрывалась, игроки понимали требования тренерского штаба», – приводит слова Ломаева Metaratings.
7 сентября стал известен расширенный состав сборной России на предстоящие товарищеские матчи против Киргизии и Ирана. В данный список попал голкипер самарской команды.
В текущем сезоне Ломаев сыграл в 8 матчах РПЛ и пропустил 12 мячей. Ворота этого голкипера ни разу не остались «сухими». Россиянин является воспитанником академии «Чертаново».
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