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Глушенков: Талалаев – самый жёсткий тренер в моей карьере

Глушенков: Талалаев – самый жёсткий тренер в моей карьере
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Российский полузащитник самарских «Крыльев Советов» Максим Глушенков рассказал о самом жёстком тренере в своей карьере.

«Талалаев самый жёсткий тренер в моей карьере. Но такие тренеры нужны, это очень хорошее качество. Я не про то, когда человек просто бегает, психует, орет, а когда он может, так скажем, по‑русски напихать, наорать, но по делу. Для меня Талалаев — тоже хороший тренер, как и Осинькин», – приводит слова Глушенкова «Матч ТВ».

49-летний Талалаев тренирует команду из Грозного с июля 2020 года. В сезоне-2021/2022 «Ахмат» с 42 очками финишировал на седьмой строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Соглашение специалиста с грозненским «Ахматом» истекает в конце этого сезона.

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