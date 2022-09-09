В «Оренбурге» довольны всеми летними трансферами
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев выразил удовлетворённость всеми новичками команды.
«Можно сказать, что завершили свою работу на рынке. С большей долей вероятности мы никого не будем брать до закрытия окна. Довольны теми ребятами, кто пришел в клуб. Все себя отлично проявляют. Главное, что они дают результат и помогают команде. Мы очень рады», – приводит слова Андреева «РБ Спорт».
В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Оренбург» принимал подмосковные «Химки». Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась победой хозяев со счётом 3:1. «Оренбург» набрал девять очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.
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