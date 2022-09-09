Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Оренбурге» довольны всеми летними трансферами

В «Оренбурге» довольны всеми летними трансферами
Комментарии

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев выразил удовлетворённость всеми новичками команды.

«Можно сказать, что завершили свою работу на рынке. С большей долей вероятности мы никого не будем брать до закрытия окна. Довольны теми ребятами, кто пришел в клуб. Все себя отлично проявляют. Главное, что они дают результат и помогают команде. Мы очень рады», – приводит слова Андреева «РБ Спорт».

В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Оренбург» принимал подмосковные «Химки». Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась победой хозяев со счётом 3:1. «Оренбург» набрал девять очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.

Новость по теме
Семак: «Оренбург» – очень интересная команда. Видно хорошую работу главного тренера
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022