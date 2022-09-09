Глушенков: я заслуживал шанса в «Спартаке». Но потом забил на это, мне надоели аренды

Российский полузащитник самарских «Крыльев Советов» Максим Глушенков высказался по поводу своего ухода из московского «Спартака». По мнению футболиста, он заслуживал шанс закрепиться в составе красно-белых, но постоянные аренды ему надоели. Глушенков захотел перейти в команду, где на него будут всерьёз рассчитывать.

«Что не получилось в «Спартаке»? Сложно сказать. Может, просто моя игра или мой подход, поведение не понравились тренерам. Не знаю, почему меня не ставили и не давали шанс. Тренеры ведь не подходят и не объясняют игрокам свои решения.

Чувствовал ли я, что заслуживаю шанса в «Спартаке»? Когда‑то — может быть, да. Но потом я уже, если грубо выразиться, забил на это. Поэтому с такой легкостью и ушёл в «Крылья». Мне всё это надоело: что сборы я провожу со «Спартаком», а затем меня с лёгкостью отдают в аренду. В какой‑то момент понял, что мне не надо заниматься этими глупостями. И проще будет, чтобы меня кто‑то забрал — и всё. Чтобы не отправляли на полгода куда‑то. Потому что ты работаешь‑работаешь, а потом снова аренда.

Я был рад уйти из «Спартака», потому что ушёл играть, а не просто, так скажем, проводить время в команде. Вот и всё. Поменял бы что‑нибудь в карьере, если вернуться назад? Наверное, нет. Как говорится, что ни делается — все к лучшему. Был такой период в моей жизни. Не сказал бы, что он меня чему‑то научил. Это просто опыт, который надо прожить», — приводит слова Глушенкова «Матч ТВ».