На ноябрьском матче сборной России в Москве могут разрешить продажу пива

Велика вероятность того, что один из осенних товарищеских матчей сборной России состоится в ноябре в Москве. Как информирует «РБ Спорт», на этом матче могут разрешить продажу алкогольных напитков крепостью менее 16,5%.

Напомним, в сентябре и ноябре команда Валерия Карпина проведёт серию контрольных встреч. Первая из них пройдёт 24 сентября в Бишкеке, где Россия сыграет с командой Киргизии. Кроме того, РФС достиг договорённости о проведении в ноябре выездной товарищеской встречи с Ираном, а также ведёт переговоры об организации третьей осенней игры – именно она и может состояться в Москве. По слухам СМИ, соперником россиян может стать команда Боснии и Герцеговины.

В случае, если ноябрьская игра в Москве состоится, Российский футбольный союз (РФС) будет готов рассмотреть возможность продажи пива на аренах. Весной 2022 года правительство Москвы ввело временное разрешение (до конца года) на продажу алкоголя на стадионах и в концертных залах. Запрет на реализацию и употребление пива на стадионах был выпущен в 2005 году.