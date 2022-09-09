Воробьёв: у «Оренбурга» особый настрой на «Зенит». Никто не говорит, что надо сдавать матч
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Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв поделился ожиданиями от предстоящего матча девятого тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Он отметил, что у команды особый настрой на эту игру.
«Конечно, у нас будет особый настрой на «Зенит». На каждый матч у нас особый настрой. Задача — побеждать в каждом матче и играть в свою игру. Никто не говорит нам, что надо сдавать матчи. Это футбол — вышли, проиграли или выиграли. Никогда не было такого, что кто-то к нам приходит и говорит — давай сдавать», — цитируют Воробьёва «Известия».
Матч девятого тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» состоится 11 сентября 2022 года. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
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