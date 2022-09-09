Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Краснодар». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Сочи» — «Динамо»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00 мск

«Сочи» — «Динамо»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00 мск
Комментарии

Сегодня, 9 сентября, стартует 9-й тур РПЛ. Программу тура откроет матч «Сочи» и «Динамо». Встреча пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи», начало — в 20:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча «Сочи» — «Динамо».

Обслуживать матч будет судейская бригада Кирилла Левникова из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Андрей Веретёшкин и Роман Милюченко. Резервным арбитром будет Ранэль Зиняков из Набережных Челнов.

Перед очной встречей «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. «Сочи» располагается на седьмом месте. Команда набрала 13 очков. В РПЛ лидирует «Зенит» из Санкт-Петербурга, у которого 20 баллов. «Зенит» также является действующим чемпионом страны.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022