Журналистка высказалась о задержании фаната, который поцеловал её в эфире

Журналистка ESPN Джессика Диас отреагировала на инцидент, который произошёл во время её репортажа. Один из фанатов бразильского клуба «Фламенго» во время эфира поцеловал её в щёку. В итоге фаната задержали, его обвиняют в домогательстве.
«Это был простой поцелуй в щёку? Нет, это не так. Перед этим там было очень много грубых слов и домогательств. Я просила болельщиков успокоиться, не делать этого, но не помогло. Это было сексуальное домогательство», — написала Диас в соцсетях.
Также она рассказала, что мужчина пытался прикоснуться к ней. По словам Диас, все попытки вразумить фаната не увенчались успехом.
Телеканал ESPN выпустил заявление, в котором выразил журналистке поддержку. «Фламенго» также выступил с заявлением: «Клуб осуждает действия, которые были совершены болельщиком нашей команды по отношению к журналистке ESPN Джессике Диас во время репортажа. К сожалению, такие отвратительные действия, которые не характеризуют всех болельщиков «Фламенго», до сих пор случаются».
Фанат «Фламенго» поцеловал журналистку во время эфира
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