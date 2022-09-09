«Золотое время». Дмитрий Комбаров высказался об изоляции российского футбола
Поделиться
Главный тренер «Звезды» Дмитрий Комбаров высказался об отстранении российских клубов и сборной России от международных турниров.
«Я отношусь к этому как к уникальному шансу и к золотому времени. Начать всё с нуля и окунуться в детский футбол. Те деньги, которые условно тратились на легионеров, можно вложить в своих. Рано или поздно всё закончится, и мы будем играть в еврокубках. За этот период мы должны сформировать фундаментальную платформу — чтобы русские футболисты получали игровую практику и набирались опыта, чтобы затем они могли конкурировать с европейскими игроками. Лучшее время для развития детского и юношеского футбола», – сказал Комбаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
Комментарии
- 10 сентября 2022
-
04:54
-
04:42
-
04:36
-
03:52
-
03:42
-
03:34
-
03:27
-
03:03
-
02:10
-
02:02
-
00:52
-
00:28
-
00:10
-
00:04
-
00:03
- 9 сентября 2022
-
23:56
-
23:43
-
23:19
-
23:15
-
23:11
-
23:06
-
23:05
-
23:02
-
22:55
-
22:46
-
22:36
-
22:29
-
22:27
-
22:15
-
22:13
-
22:11
-
22:00
-
21:52
-
21:32
-
21:30
Партнерский контент