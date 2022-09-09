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«Золотое время». Дмитрий Комбаров высказался об изоляции российского футбола

«Золотое время». Дмитрий Комбаров высказался об изоляции российского футбола
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Главный тренер «Звезды» Дмитрий Комбаров высказался об отстранении российских клубов и сборной России от международных турниров.

«Я отношусь к этому как к уникальному шансу и к золотому времени. Начать всё с нуля и окунуться в детский футбол. Те деньги, которые условно тратились на легионеров, можно вложить в своих. Рано или поздно всё закончится, и мы будем играть в еврокубках. За этот период мы должны сформировать фундаментальную платформу — чтобы русские футболисты получали игровую практику и набирались опыта, чтобы затем они могли конкурировать с европейскими игроками. Лучшее время для развития детского и юношеского футбола», – сказал Комбаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

«Когда-нибудь хотел бы возглавить «Спартак». Первое интервью с Комбаровым-тренером «Когда-нибудь хотел бы возглавить «Спартак». Первое интервью с Комбаровым-тренером
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