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Дмитрий Комбаров рассказал, что его брат Кирилл ушёл из тульского «Арсенала»

Дмитрий Комбаров рассказал, что его брат Кирилл ушёл из тульского «Арсенала»
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Главный тренер «Звезды» Дмитрий Комбаров рассказал, что его брат Кирилл принял решение уйти из тульского «Арсенала». Экс-футболист занимал должность спортивного директора, но покинул пост и стал футбольным агентом и селекционером.

«Он работал в Туле спортивным директором. Ушёл и сейчас трудится селекционером, менеджером, агентом в компании Павла Андреева. Может ли он получить должность в «Звезде»? Не знаю», – сказал Комбаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Последним клубом в игровой карьере защитника были самарские «Крылья Советов». Футболист покинул самарскую команду после завершения сезона-2020/2021. Ранее Комбаров выступал за московские клубы «Динамо» и «Спартак». Также на счету 35-летнего Дмитрия 47 матчей за сборную России.

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