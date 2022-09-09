Дмитрий Комбаров рассказал, что его брат Кирилл ушёл из тульского «Арсенала»

Главный тренер «Звезды» Дмитрий Комбаров рассказал, что его брат Кирилл принял решение уйти из тульского «Арсенала». Экс-футболист занимал должность спортивного директора, но покинул пост и стал футбольным агентом и селекционером.



«Он работал в Туле спортивным директором. Ушёл и сейчас трудится селекционером, менеджером, агентом в компании Павла Андреева. Может ли он получить должность в «Звезде»? Не знаю», – сказал Комбаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.



Последним клубом в игровой карьере защитника были самарские «Крылья Советов». Футболист покинул самарскую команду после завершения сезона-2020/2021. Ранее Комбаров выступал за московские клубы «Динамо» и «Спартак». Также на счету 35-летнего Дмитрия 47 матчей за сборную России.