«Андреев занимается развитием футбола». Дмитрий Комбаров – о влиянии агента на его клуб

Главный тренер «Звезды» Дмитрий Комбаров рассказал о деятельности футбольного агента Павла Андреева.
«Павел Андреев сотрудничает со многими клубами, и не только в РПЛ. У него достаточно обширная деятельность. Считаю, он один из тех, кто занимается развитием футбола. У него много звёздных игроков, но он вёл их с детского возраста. Сейчас он тоже занимается игроками с 13-14 лет. Результаты его работы видны по тем же «Крыльям». Ребята ещё не играли в РПЛ, вышли — и тут же появилось четыре игрока сборной.
«Звезде» он помогает с комплектованием команды. У него хорошая коммуникация с руководством. Думаю, в «Звезде» так же должны воспитываться футболисты и идти наверх шаг за шагом», – сказал Комбаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
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