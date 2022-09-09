Мевля: было много желания перейти в «Спартак». Все знают, что значит этот клуб в России

Новичок «Спартака» Миха Мевля поделился эмоциями от перехода в московский клуб. Футболист заявил, что очень рад переходу и ставит перед собой цель максимально выкладываться, чтобы помогать команде побеждать. Примечательно, что Мевля — первый словенский легионер в истории «Спартака».
«Очень рад оказаться здесь. Все прекрасно знают, что значит «Спартак» в России. Когда «Спартак» позвонил, желания перейти было много. Понятно, у меня был контракт с другим клубом. Но они всё решили, и я сейчас здесь.
Я играл с Пруцевым. Был здесь пять лет, поэтому более-менее футболистов знаю, играл против них. Всё будет нормально, я думаю.
Когда буду готов дебютировать? Не знаю, это будет решать тренер. Я в хорошей форме, нормально тренировался, поэтому готов помогать команде.
Какие цели ставлю перед собой? Помогать команде на 100%, чтобы выигрывать», — сказал Мевля в видео на клубном YouTube-канале «Спартака».
Контракт рассчитан на один год с возможностью продления ещё на сезон. Ранее Мевля выступал в Российской Премьер-Лиге за «Ростов», «Зенит» и «Сочи».
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