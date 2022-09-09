Дмитрий Комбаров высказался о главном тренере «Спартаке» Гильермо Абаскале

Главный тренер «Звезды» Дмитрий Комбаров поделился мнением о наставнике «Спартака» Гильермо Абаскале.



«Эмоциональный тренер. В последние годы мы видим, что такие специалисты приживаются. Что касается игры – видно, что у ребят горят глаза. Что-то получается, что-то — нет. Пока не будем судить о результатах его работы», – сказал Комбаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.



После восьми туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. В девятом туре московский клуб сыграет с «Ростовом». Встреча состоится 11 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени. «Ростов» также набрал 16 очков и занимает пятое место, опережая соперника по дополнительным показателям.